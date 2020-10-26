Крымские ученые рассказали, какие фрукты нужно есть для профилактики коронавируса

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Некоторые осенние фрукты могут помочь в борьбе с коронавирусом. Это хурма, айва, кизил, виноград, зизифус и облепиха. Также их полезно употреблять для профилактики COVID-19.

- Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме COVID-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ. В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств. Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление, - отмечает диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

Эксперт также порекомендовала употреблять меньше сладкого, а для перекуса есть виноград, груши и сливы.

Ирина Сухарева добавила, что взрослый должен употреблять в среднем в день 300 граммов овощей и 200 граммов фруктов. При этом, по ее словам, придерживаться строгих диет не нужно. Питаться лучше дробными порциями по 5-6 раз в день.

Также диетолог порекомендовала пить компоты из айвы и кизила, а еще – съедать в день по пять грецких орехов.

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