В Крыму с 27 октября начнется отопительный сезон

Фото: Архив "КП"

В Крыму 27 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- По отоплению хочу сказать, что со вторника, с завтрашнего дня, полностью начинаем подачу отопления, - сказал Аксенов на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя.

Также глава РК сообщил, что от симферопольцев поступает много жалоб на отсутствие горячей воды, но начать ее подачу пока невозможно из-за режима экономии.

Ранее решение о начале отопительного сезона приняли главы 11 муниципалитетов Крыма.

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