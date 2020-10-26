Житель Ялты сбил на пешеходе 12-летнего ребенка и сбежал с места ДТП. Фото: Иван ВИСЛОВ

На одной из улиц курортной столицы Крыма произошла трагедия: местный житель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, инцидент развернулся на нерегулируемом пешеходном переходе. 47-летний водитель ВАЗ-2109, житель Ялты, сбил 12-летнего ребенка, переходившего в этот момент дорогу, и скрылся с места аварии.

Виновника ДТП сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам. На данный момент проводится проверка по факту случившегося.

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