В конце октября в Крым придут долгожданные дожди

С сегодняшнего дня на полуострове ожидается переменная облачность
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последняя неделя октября порадует крымчан теплой, но дождливой погодой, сообщили в крымском Гидрометцентре.
С сегодняшнего дня на полуострове ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла, а ночью с понедельника на вторник местами пройдут кратковременные дожди и будет дуть восточный ветер. Ночная температура составит до +13 градусов, а днем – до +24.
Синоптики отметили, что такая погода сохранится до конца рабочей недели, однако дожди не будут продолжительными.
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