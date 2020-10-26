В конце октября в Крым придут долгожданные дожди

С сегодняшнего дня на полуострове ожидается переменная облачность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последняя неделя октября порадует крымчан теплой, но дождливой погодой, сообщили в крымском Гидрометцентре.

С сегодняшнего дня на полуострове ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла, а ночью с понедельника на вторник местами пройдут кратковременные дожди и будет дуть восточный ветер. Ночная температура составит до +13 градусов, а днем – до +24.

Синоптики отметили, что такая погода сохранится до конца рабочей недели, однако дожди не будут продолжительными.

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