В Симферополе хулиганы продолжают портить баки для воды.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
В Симферополе неизвестные продолжают портить пластиковые бочки для воды. Так, на Обской улице хулиганы перевернули бак.
- Но мы его уже поставили на место, - отметила во время заседания оперштаба по вопросам водоснабжения глава администрации крымской столицы Елена Проценко, слова которой приводит Крымское информационное агентство.
А у резервуара по улице Яблочкова пришлось ремонтировать краны – несознательные граждане сломали их, добавила Проценко.
Напомним, это уже не первый случай порчи емкостей для воды. Так, в начале сентября неизвестные разбили сразу пять баков. Мэрия Симферополя посчитала повреждения актом вандализма и решили установить во дворах многоквартирных и частных домов камеры видеонаблюдения.
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