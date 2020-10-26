Водитель иномарки на скорости врезался в дерево в районе Феодосии. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В поселке под Феодосией иномарка врезалась в дерево. Водителя и пассажира госпитализировали в одну из больниц прибрежного города.

Трагедия развернулась ранним утром 24 октября в поселке Орджоникидзе. В службу спасения о произошедшем сообщили в 08.04, на место происшествия оперативно выехала дежурная бригада спасателей.

По прибытии выяснилось, что водитель автомобиля марки «Audi» на скорости врезался в дерево. В салоне, помимо шофера, находился также пассажир, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Обоим пострадавшим спасатели помогли добраться до медиков, которые в свою очередь транспортировали их в Феодосийскую городскую больницу.

Напомним, 47-летний житель Ялты сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 12-летнего ребенка. С места происшествия водитель скрылся, но полицейские нашли виновника ДТП по горячим следам.

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