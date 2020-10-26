Крымчанка заработала на «сдаче» несуществующего жилья в Ялте

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Полицейские задержали в Ялте женщину, которая сдавала в аренду отдыхающим несуществующее жилье.

По данным пресс-службы МВД по РК, в полицию города поступило пять обращений по поводу дистанционного мошенничества.

Мошенница размещала объявления об аренде жилья в одной из социальных сетей. Спрос на аренду летом всегда высокий, и жительница Ялты нашла своих жертв. Потерпевшие подбирали апартаменты, которые им нравятся, созванивались с контактным лицом, обговаривали детали сделки и переводили предоплату. После этого предприимчивая квартиросдатчица, конечно, пропадала. Таким образом, одна туристка лишилась 3 тысяч рублей, а другой потерпевший оставил мошеннице 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска собрали улики, установили личность подозреваемой и задержали ее. Это была 30-летняя жительница города, соседствующего с Ялтой. По данным полицейских, женщина не была судима.

С помощью мошеннической схемы задержанная «заработала» больше 40 тысяч рублей. В МВД по РК установили, что женщина причастная к пяти зарегистрированным преступлениям. Также задержанная призналась в еще нескольких эпизодах.

По каждому факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

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