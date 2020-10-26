Осенние каникулы в Крыму пройдут в штатном режиме

На школьные каникулы отведена последняя неделя октября или первая неделя ноября

Осенние каникулы в школах Крыма пройдут в штатном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Были обращения по школьным каникулам - никаких изменений не будет, - подчеркнул он. - Все как было, так и есть, все идет штатно. Каникулы по плану, учеба по плану. Ничего не меняем.

Ранее глава Крыма высказал опасение, что после осенних каникул уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией может повыситься. Чтобы этого избежать, Аксенов предложил отменить каникулы вовсе, так как в школе дети находятся под контролем. Однако пока такой необходимости нет, и школьный год будет идти в ранее утвержденном режиме.

Осенние школьные каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 1 ноября. В ряде школ их сместили на 2-8 ноября.

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