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В Крыму за минувшую неделю спасли 23 взрослых и 3 детей

Из 26 человек 16 стали участниками ДТП
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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За минувшую неделю крымские спасатели 10 раз ликвидировали последствия ДТП.

За минувшую неделю крымские спасатели 10 раз ликвидировали последствия ДТП.

Фото: Архив "КП"

Сотрудники крымского МЧС за минувшую неделю спасли 26 человек, из которых трое были детьми. Всего с начала года было спасено 1157 человек.

Сотрудников ведомства за семь дней 10 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 13 взрослых и троих детей.

За неделю пожарники потушили 39 пожаров, из которых 20 – возгорание сухой травы и мусора. Помимо этого, за этот же период пришлось ликвидировать один лесной пожар.

В горно-лесной зоне развернулась одна поисково-спасательная операция, во время которой спасли 10 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Напомним, в поселке под Феодосией иномарка на полной скорости врезалась в дерево. В аварии пострадали водитель автомобиля и пассажир, их госпитализировали в городскую больницу.

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