У жителя Симферополя изъяли больше 5 килограммов наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по Крыму.

В Симферополе задержали торговца синтетическими наркотиками. Во время обыска квартиры сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли больше 5 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ.

- Среди них - производное N-метилэфедрона, таблетки MDMA, мефедрон, амфетамин, кокаин, а также марихуана, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму и добавили, что полицейские предотвратили распространение по улицам столицы региона больше 50 тысяч средне-разовых доз различных наркотиков.

Оперативники также изъяли во время обыска около 90 полимерных свертков с перетертым в порошок веществом, упаковочные материалы, весы, пакет с запрещенными веществами. А на телефоне у наркоторговца нашли фотографии мест закладок.

Против 32-летнего жителя Симферополя возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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