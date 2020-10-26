«Шансов нет»: поиски троих моряков завершились в Азовском море

В Азовском море завершились поиски троих моряков с нефтяного танкера. Фото: Архив "КП"

Поиск троих моряков, пропавших в Азовском море после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», завершили.

- Шансов найти живыми трех человек с танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море нет, - объяснили причину завершения поисковых работ представители Росморречфлота, слова которого приводит kp.ru.

Напомним, искать пропавших членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов» начались 24 октября. На помощь к спасателям из Краснодарского края направили крымских специалистов по беспарашютному десантированию и катер «Дмитрий Михайлик» Специального морского отряда.

Трагедия развернулась вечером 24 октября: в акватории Азовского моря на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. Турецкое судно шло в Ростов-на-Дону под российским флагом.

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