В Симферопольском районе сгорели комната и крыша частного дома

В Симферопольском районе сгорела комната и крыша частного дома. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В селе под Симферополем сгорела комната и часть крыши частного дома. Пострадавших нет.

Инцидент произошел ранним утром 26 октября в селе Пионерское Симферопольского района. В пожарную службу сообщение о горящем доме поступило в 5.10, на место происшествия оперативно выехала дежурная бригада.

По прибытии огнеборцы выяснили, что пламя охватило комнату и часть крыши частного дома. Причина возгорания пока неизвестна.

- Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов кровли дома. Это было нужно для того, чтобы избежать повторного возникновения огня, - сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Ликвидация пожара площадью 20 квадратных метров потушили спустя час.

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