В Чечне избили футбольного арбитра из Крыма

Фото: premierliga.ru

На футбольного судью Богдана Головко, уроженца Ялты, напали после матча между командами «Ахмат» (Грозный) и «Спартак» (Москва). Матч прошел в чеченской столице - Грозном.

- По окончании матча молодежного первенства «Ахмат» - «Спартак» (0:0) произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов, - сообщили в пресс-службе Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

В РПЛ подчеркнули, что организация осуждает подобное поведение, и совместно с Российским футбольным союзом проведут тщательное разбирательство, чтобы «виновные понесли наказание».

Пользователи соцсетей сообщают, что поводом для нападения послужило удаление с поля игрока «Ахмата» Мовсара Бацуева, поскольку тот в перерыве толкнул футболиста из команды-соперника.

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