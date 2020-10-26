Житель Ялты застрял в диване во время его ремонта

Житель курортной столицы Крыма попал в «плен» дивана во время ремонта мебели.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Житель курортной столицы Крыма попал в «плен» дивана во время ремонта мебели. Инцидент развернулся днем 25 октября.
В службу спасение сообщение о том, что жителю Ялты требуется помощь, поступило в 14.55. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС».
По прибытии выяснилось, что мужчина ремонтировал диван. В какой-то момент правая рука мужчины застряла в механизме открывания.
С помощью специального инструмента для демонтажа спасатели извлекли руку несчастного «пленника» дивана. В медпомощи мужчина не нуждался, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Напомним, в Симферопольском районе в частном доме сгорели комната и крыша. Причина возгорания пока неизвестна. Пострадавших нет.
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