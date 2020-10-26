Житель Евпатории прикарманил почти 2 миллиона рублей работодателя. Фото: Архив "КП"

Жителя Евпатории осудили за прикарманивание почти 2 миллионов рублей. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Во время расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что обвиняемый был торговым представителем предприятия, продававшего парфюмерно-косметическую продукцию. 31-летний мужчина получал товар для последующей реализации его компании.

За товар мужчина получал деньги, однако в кассу предприятия отправлялась лишь часть из них. Остальную сумму обвиняемый тратил на свои потребности. С мая по октябрь 2019 года, действуя таким образом, он прикарманил больше 1,9 миллиона рублей.

Служители Фемиды признали подсудимого виновным. Помимо условного срока, мужчина должен будет вернуть работодателю незаконно присвоенные деньги.

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