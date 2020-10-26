В крымской столице до конца года появятся 19 детских площадок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе до конца года появятся 19 детских игровых площадок. Контракт на установку власти крымской столицы заключили в октябре, сумма его составила около 25 миллионов рублей.

- На сегодняшний день, согласно заключенного муниципальным бюджетным учреждением «Город» контракта, подрядной организацией ведутся работы по обустройству утвержденных территорий, - уточнила начальник департамента развития экономического потенциала территории и муниципального заказа администрации города Симферополя Оксана Чубко, слова которой приводят в пресс-службе мэрии.

Детских игровых комплексов стоит ждать на улицах Дмитрия Ульянова, Яблочкова, Никанорова, Гайдара, Маршала Жукова, Беспалова, Марка Донского, Ешиль Ада, Жидкова и так далее.

С более подробным списком улиц, а также домов, во дворах которых появятся площадки, можно ознакомиться по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50