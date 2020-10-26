Власти обещают сделать Крым круглогодичным курортом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Министерстве курортов и туризма Крыма прогнозируют, что регион станет курортом круглогодичной загрузки. В этом году туристическая сфера, несмотря на пандемию, очень успешна.

Так, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отмечает, что в августе туристический поток вырос на 15%, в сентябре – на 40%. В октябре рассчитывают, что турпоток достигнет 40-50%.

- Этот сезон не похож ни на какой другой. Крым вплотную приблизился к перспективе круглогодичной загрузки. Надо к этому подготовиться, - подчеркнул Волченко, слова которого приводит Крым 24.

При этом курортному сезону региона не помешал даже COVID-19: прошел без вспышек заболеваний в санаториях и отелях, серьезных нарушений и проблем, подытожил министр курортов Крыма.

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