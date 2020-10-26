В Ялте назначили исполняющего обязанности мэра города

Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В Ялте назначили исполняющего обязанности мэра. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, им стал первый заместитель руководителя Артем Мальцев.

По мнению главы Ялтинского горсовета Константина Шимановского, Артем Александрович знаком со всей спецификой работы, поэтому сможет решить все вопросы оперативно.

Кроме того, говоря о первоочередных задачах, Артем Мальцев отметил необходимость утверждения бюджета на 2021-2023 годы, а также осуществление строгого контроля за его освоением.

Напомним, бывший глава администрации курортного города скончался от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, где проходил лечение.

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