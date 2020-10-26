В Гурзуфе пьяная мать с двумя детьми попала в ДТП на мопеде

В результате ДТП два водителя получили телесные повреждения Фото: Архив "КП"

В Гурзуфе женщина с двумя детьми попала в серьезную аварию. Как сообщили в пресс-службе МВД, крымчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером подвыпившая 35-летняя мамаша решила взять годовалого и двухлетнего ребенка и отправиться по ночной трассе на мопеде. Женщина не справилась с управлением транспорта и выехала на встречную полосу движения, где врезалась в другой мопед. В результате ДТП два водителя получили телесные повреждения, а дети, находившиеся вместе с нетрезвой матерью, госпитализированы с травмами головы.

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