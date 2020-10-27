На двоих джанкойцев завели уголовное дело за хранение оружия

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В отношении двух жителей Джанкоя возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантами уголовного дела стали мужчины 1992 и 1970 годов рождения.

В одном из гаражных кооперативов Джанкоя пограничники обнаружили и изъяли револьвер системы «Наган», патроны, несколько запалов для ручных гранат, тротиловую шашку. Была проведена баллистическая экспертиза, которая установила, что часть образцов, представленных на исследование, это предметы, которые относятся к категории военного назначения.

- Собранные сотрудниками Пограничного управления и переданные в МВД России материалы послужили основанием для принятия решения о возбуждении в отношении обоих граждан уголовного дела по части 2 статьи 222 УК РФ, - уточнили в пресс-службе.

Статья определяет наказание за приобретение, передачу, сбыт, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

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