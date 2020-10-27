В Крыму появятся профессиональные казаки

Штатная численность казаков составит 25 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крыму создано новое госучреждение «Казаки Крыма». Наряду с народным ополчением, казаки будут заниматься охраной объектов и выполнением поручений. Их функции и полномочия определит Служба по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым.

Постановлением Совмина определена штатная численность казаков на довольствии в 25 человек. Бюджетные ассигнования они получат благодаря сокращению штата другого госучреждения «Крымский Республиканский штаб народного ополчения - Народной дружины Республики Крым».

Целью создания НКУ «Казаки Крыма» указана реализация государственной политики в отношении казачества.

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