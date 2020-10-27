Взорвавшийся в Азовском море танкер буксируют в сторону Крыма

Фото: marinetraffic.com

Танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября произошел пожар, продолжает двигаться по акватории Азовского моря в сторону Крыма.

- Изначально танкер сопровождал буксир «Меркурий», но он уже передал вахту и вернулся к месту несения постоянного дежурства. «Генерал Ази Асланов» передали буксирам порта Керчь, сейчас продолжается буксировка танкера, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Росморречьфлота.

Напомним, 24 октября нефтяной танкер под российским флагом следовал из порта Кавказ в Ростов-на-Дону без груза, но произошел взрыв. На борту было 13 моряков, из них спасено 10. Трое пропали без вести.

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