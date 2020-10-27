Поток машин из Украины в Крым снизился на 81% с начала года. Фото: Архив "КП"

Количество машин, следующих из Украины в Крым, за 9 месяцев уменьшилось на 81%.

- Через автомобильные пункты пропуска проследовало 63 тысячи 915 транспортных средств, - сообщил во время пресс-конференции в Симферополе начальник Крымской таможни генерал-майор таможенной службы Виктор Холичев.

За этот же период число людей, пересекших госграницу через транспортные пункты пропуска Крыма, снизилось до 488 тысяч человек. При этом в том году за 9 месяцев границу перешло больше 2 миллионов человек.

- Снижение количества транспортных средств и физических лиц вызвано ограничениями, введенными для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, - объяснил Холичев.

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