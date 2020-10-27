Врачи на дом: Пандемия отправила медсестер Крыма в частный бизнес

Теперь можно не дожидаться приезда бригады скорой помощи. Фото: Архив "КП".

Нехватка мест в больницах Крыма и отсутствие необходимого количества врачей привели к тому, что в социальных сетях набирают популярность объявления о вызове медицинского работника на дом. За деньги врач по вызову сделает укол, поставит капельницу и побудет рядом с больным пациентом.

- Медсестры и медбратья со всех районов Симферополя и даже Крыма готовы прийти к вам на помощь и установить капельницы, - гласит одно из таких объявлений. Под ним - номер телефона, по которому можно связаться с Алиме Хайрединовой, посредником в новом виде медицинского бизнеса на полуострове.

- Медсестер очень много откликнулось, - заявила Алиме в беседе с ForPost. Более того, по словам Хайрединовой, пациент может сам выбрать себе медсестру исходя из национальных предпочтений и даже тембра голоса.

Цена вызова врача на дом варьируется от 500 до 2 тысяч рублей.

При этом жители Крыма задаются вполне резонным вопросом: а, может быть, из-за того и не хватает персонала в бюджетных медицинских учреждениях Крыма, ведь все ушли на частные заработки? Да и легальна ли такая деятельность младшего медперсонала?

При всем этом Минздрав Крыма так и не начал внутреннее расследование. Сотрудники пока ограничиваются лишь призывами не заниматься самолечением, а в случае недомогания обратиться к врачу.

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