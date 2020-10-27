Власти Крыма объяснили, почему запуск грузовых поездов повысил цены на товары. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму с момента запуска железнодорожного сообщения с материком цены на товары не снизились, а, наоборот, выросли. Оказалось, стоимость повысилась с учетом использования ж/д транспорта. Тарифы же устанавливает Крымская железная дорога.

- Насчет этого мы работаем: с руководством республики проговаривали, будем думать, двигаться в сторону субсидирования каким-либо образом для удешевления, - уточнил во время радиоэфира временно исполняющий обязанности министра промышленной политики Крыма Александр Трянов.

При этом, добавил он, крымская продукция будет при равных условиях стоить дороже и будет менее конкурентоспособной, поскольку на материке цены ниже.

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