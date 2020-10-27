Количество туристов в Крыму в начале осени возросло на 40%

В этом году отдохнувших во время курортного сезона стало больше Фото: Архив "КП"

Количество курортников, отдохнувших на полуострове в сентябре этого года, по сравнению с показателями прошлого года увеличилось на 40%, сообщил министр курортов и туризма республики Владимир Волченко.

Министр заявил, что, несмотря на пандемию, курортный сезон был успешным, поэтому и в октябре ожидают хорошие показатели, так как туристы продолжают бронировать места и приезжать на полуостров.

- Достаточно активно бронируются новогодние праздники и в принципе зимний и весенний периоды. Но все будет в значительной мере определено мерами Роспотребнадзора, - заключил Волченко.

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