Около Центрального рынка Симферополя отремонтируют тротуары

Около Центрального рынка Симферополя до конца года отремонтируют тротуары. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В районе Центрального рынка Симферополя до конца года приведут в порядок тротуары. Ремонт коснется в основном участка от улиц Козлова до Субхи.

- Определить ООО «Строительные технологии» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт территории общего пользования в Симферополе – общественная территория вдоль улично-дорожной сети по ул. Севастопольская, - написано в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова, которое опубликовано на официальном сайте правительства республики.

Сумма ремонта составит 82,4 миллиона рублей. Крайний срок окончания работ – 31 декабря 2020 года.

Ранее благоустройством общественной зоны вдоль улицы Севастопольской в районе парка имени Т. Г. Шевченко назначили заниматься ГУП «Крымавтодор».

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