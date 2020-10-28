Взрыв на танкере в Азовском море: Найдены останки пропавших членов экипажа

Танкер получил большие пробоины. Фото: открытые источники

Во время осмотра российского танкера «Генерал Ази Асланов», на котором произошел взрыв, найдены останки членов экипажа, которых с 24 октября считали пропавшими. Чтобы опознать личности, назначена генетическая экспертиза.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются причины и условия, которые привели к взрыву на судне.

Напомним, что вечером 24 октября в Азовском море произошел взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов». Из находившихся на борту 13 членов экипажа были спасены 10 человек, поиски 3 членов экипажа продолжались до понедельника 26 октября.

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