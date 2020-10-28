Психбольница Симферополя стала очагом распространения коронавирусной инфекции

В психбольнице Симферополя вспышка коронавируса. Фото: Архив КП

Симферопольская психиатрическая больница №1 стала очагом распространения коронавирусной инфекции. За неделю заболели 81 человек, половина из которых медицинские работники.

- На территории больницы имеем групповое заболевание, там 81 пострадавший, - сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Половина из них медработники, 56 человек без клинических проявлений, и сегодня это спасает ситуацию. При регистрации тяжелых случаев ситуация была бы намного серьезнее.

Часть отделений в больнице пришлось переводить под ковидный госпиталь на 60 коек, и завозить средства индивидуальной защиты. Об их отсутствии медработники психбольницы писали в социальных сетях, но официально причиной вспышки назвали «низкую настороженность медработников»: при приеме больных в стационар от них не требовали обследование на коронавирусную инфекцию, тогда как при плановой госпитализации наличие исследования обязательно. Ответственные лица понесут наказание.

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