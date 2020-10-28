Количество пневмоний в Крыму увеличилось за год в 2,5 раза

Рост пневмойни вызван коронавируной инфекцией. Фото: Архив КП

Количество больных пневмонией в Крыму растет, хотя за последнюю неделю показатели несколько стабилизировались. В общей сложности за октябрь воспаление легких диагностировали у 6 тысяч человек.

- По сравнению с этим же периодом 2019 года заболеваемость пневмониями выросла практически в 2,5 раза, - сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

Рост больных пневмонией наблюдается в Симферополе, Алуште, Бахчисарайском и Сакском районах. В Керчи за неделю прирост составил 77%, в Ленинском районе - в два раза. В целом, если сравнивать с началом октября, количество зарегистрированных пневмоний в неделю увеличилось с 1213 до 1856. Основной причиной заюолевания остается коронавирусная инфекция.

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