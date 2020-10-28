Житель Красноперекопска попытался зарезать приятеля из-за женщины. Фото: Архив "КП"

Житель Красноперекопска трижды ударил своего знакомого собутыльника ножом в грудь во время скандала из-за женщины. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В полицию обратились медики больницы: к ним поступил мужчина с тремя колото-резаными ранами в груди. Повреждения он получил во время скандала со своим приятелем.

Во время расследования обидчика нашли и задержали, им оказался 44-летний ранее судимый житель Красноперекопска. На допросе выяснилось, что пьяный потерпевший заявился к обвиняемому на квартиру и принялся искать свою подругу. Когда до нетрезвого приятеля дошло, что его любимой нет, он накинулся с кулаками на хозяина квартиры. Тот же, придя в бешенство, схватился за нож и несколько раз ударил потерпевшего в грудь.

Против обвиняемого возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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