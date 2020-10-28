В Крыму сотрудник ГИБДД проведет 7 лет в тюрьме за взяточничество. Фото: Архив "КП"

В Крыму бывшего сотрудника Госавтоинспекции осудили за вымогательство и получение взятки. В исправительной колонии строгого режима он проведет 7 лет.

Инцидент развернулся в феврале этого года: осужденный остановил иномарку «Ford Fusion», водитель который был пьян. Сотрудник ГИБДД решил воспользоваться ситуацией и, надавив на шофера, потребовал взятку в размере 15 тысяч рублей.

Тот же деньги дал, но в свою очередь о вымогательстве сообщил руководству межмуниципального отдела МВД «Красноперекопский».

Служители Фемиды за вымогательство и получение взятки признали виновным работника ГИБДД и лишили его полицейского права занимать должности в государственных и правоохранительных органах.

Его также обязали заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и отправили в колонию строгого режима на 7 лет.

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