Аксенов обратился в ФСБ из-за керченского блогера, который «кошмарил» врачей

Также Сергей Аксенов добавил, что в последнее время подобные случаи участились Фото: Анастасия Осипова

В ФСБ по Крыму передали материалы на блогера, который мешал работать персоналу Ленинской районной больницы.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, на неделе поступило коллективное обращение от больницы в Ленинском районе о том, что «псевдо-блогер» писал жалобы и фейковые обращения на врачей с утра до вечера.

- Я в ФСБ материалы передал. Провокаторов много, не забывайте, у нас еще тут доброжелатели есть - наши бывшие органы власти на территории Украины, «диванные армии» там тоже активизированы, - заявил Аксенов.

Также он добавил, что в последнее время подобные случаи участились. Это связано с обострившейся ситуацией из-за коронавируса. По его словам, многие «эксперты» придумывают данные, чтобы увеличить количество просмотров.

- Никакой другой цели они не имеют, им не важно, за что схватиться, за какую тему. Лишь бы на жалость давить и какие-то эмоции, - заключил глава Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50