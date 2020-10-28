В Крыму осенние каникулы пройдут под контролем комиссии по делам несовершеннолетних. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымских школьников во время осенних каникул будет контролировать комиссия по делам несовершеннолетних.

- В каникулярное время будет усилена работа комиссий по делам несовершеннолетних территориальных органов. В части контроль за местами нахождения детей, их времяпрепровождением, особенно в местах массового пребывания, - уточнила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик во время оперштаба по коронавирусу.

Напомним, школьные каникулы пройдут согласно графику, переносить или продлевать их крымские власти не собираются. Также глава Крыма Сергей Аксенов ранее высказывал опасения, что после осенних каникул уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией может повыситься. Он предлагал каникулы отменить вовсе, однако пока такой необходимости нет.

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