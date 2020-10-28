На трассе Джанкой-Феодосия завершили укладку асфальта.
Фото: Архив "КП"
Рабочие закончили укладку асфальтобетона на 60-километровом участке автодороги между Джанкоем и Феодосией. В скором времени они приступят к укреплению обочин и нанесению термопластиковой разметки.
- По госконтракту планировалось, что все работы будут завершены до 20 декабря. Объект будет введен в эксплуатацию фактически на два месяца раньше запланированного срока, - сообщил в своем Facebook пресс-секретарь компании АО «ВАД» Григорий Назаров.
Он также добавил, что всю проезжую часть трассы расширили на метр с каждой стороны.
- Дальше мы уже приступили к объемам, которые запланированы на следующий год. Там началось фрезерование с последующей укладкой выравнивающего слоя, - уточнил Назаров.
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