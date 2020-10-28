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На центральной набережной Ялты запретят рыбачить

Ограничение начнет действовать с 1 ноября 2020 года
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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На центральной набережной Ялты запретят рыбачить.

На центральной набережной Ялты запретят рыбачить.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Власти курортной столицы Крыма запретят рыбачить на набережной. Ограничение начнет действовать с ноября.

Так, с 1 ноября по 28 февраля в акваториях пассажирского и грузового портов и вдоль всей центральной набережной Ялты нельзя будет рыбачить на расстоянии меньше 100 метров от берега, сообщает Крымское информационное агентство.

Запрет вводится в соответствии с требованиями правил рыболовства в Азовском и Черном морях.

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