Ремонт Митридатских лестниц Керчи закончат к концу ноября. Фото: Александра Тимощенко

Реконструкцию Митридатских лестниц завершат в третье декаде ноября. А благоустройство прилегающей территории закончат в начале следующего года.

В аварийном состоянии главный символ города пробыл очень долго. Его ремонтом занялись лишь в сентябре прошлого года, цена контракта составила почти 652 миллиона рублей.

- К концу ноября ожидаем окончания строительно-монтажных работ на самих лестницах. Затем верхнее плато: укладка плитки, установка видеокамер и помещения для охраны, - рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин, слова которого приводит Крымская газета.

Власти прибрежного города считают, что людей лучше не пускать к объекту до полного ввода его в эксплуатацию. Но решение об открытии Митридатских лестниц остается за Министерством культуры Крыма.

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