В Симферополе и Севастополе 29 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бетховена, 42-44(чет), 53;
ул. Снайперов, 14, 16;
ул. Чайковского, 32-48(чет), 35-39(нечет);
ул. Жидкова, 38-68а(чет), 37а-63а(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
пр. Генерала Острякова, 197-А, 197, 199-А, 199
с 8.00 до 17.00
ул. Синопская, 26-46, 31-47
поселок Октябрь: ул. Чернореченская 125;
поселок Сахарная головка: ул. Тимирязева 1-Г,1-З
с 9.00 до 17.00
ул. Авдеева, 2-10, 5-17;
ул. Льва Толстого, 39-45, 2, 40-58;
ул. Матюшенко, 1-17, 16, 21;
ул. Ковпака, 26-38;
ул. Ивана Голубца, 1-5;
ул. Большая Морская, 12;
ул. Одесская, 19-25;
ул. Патриса Лумумбы, 3-5;
пл. Пирогова, 2,6-16;
ул. Ватутина, 1-7;
ул. Гражданская, 1-А;
ул. Федько, 30-32;
ул. Олега Кошевого, 14-А, 14-16, 24-28, 17;
ул. Пархоменко, 1;
ул. Сергея Лазо, 2-32, 1-29;
ул. Террасная, 4-6, 3-а, 3;
ул. Пионерская, 3;
ул. Карантинная, 16;
ул. Артиллеристов, 22;
ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;
ул. Кавказская, 8-10, 5-11;
ул. Таманская, 6-16, 11;
ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45
село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А, 2, 1-А, 3; ул Макарова, 20-а, 2-18
с 16.45 до 17.00
потребители, получающие электроснабжение от ПС-20 (район Балаклавы)
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50