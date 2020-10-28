В Симферополе и Севастополе 29 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бетховена, 42-44(чет), 53;

ул. Снайперов, 14, 16;

ул. Чайковского, 32-48(чет), 35-39(нечет);

ул. Жидкова, 38-68а(чет), 37а-63а(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова, 197-А, 197, 199-А, 199

с 8.00 до 17.00

ул. Синопская, 26-46, 31-47

поселок Октябрь: ул. Чернореченская 125;

поселок Сахарная головка: ул. Тимирязева 1-Г,1-З

с 9.00 до 17.00

ул. Авдеева, 2-10, 5-17;

ул. Льва Толстого, 39-45, 2, 40-58;

ул. Матюшенко, 1-17, 16, 21;

ул. Ковпака, 26-38;

ул. Ивана Голубца, 1-5;

ул. Большая Морская, 12;

ул. Одесская, 19-25;

ул. Патриса Лумумбы, 3-5;

пл. Пирогова, 2,6-16;

ул. Ватутина, 1-7;

ул. Гражданская, 1-А;

ул. Федько, 30-32;

ул. Олега Кошевого, 14-А, 14-16, 24-28, 17;

ул. Пархоменко, 1;

ул. Сергея Лазо, 2-32, 1-29;

ул. Террасная, 4-6, 3-а, 3;

ул. Пионерская, 3;

ул. Карантинная, 16;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45

село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А, 2, 1-А, 3; ул Макарова, 20-а, 2-18

с 16.45 до 17.00

потребители, получающие электроснабжение от ПС-20 (район Балаклавы)

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