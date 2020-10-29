Погода в Крыму на 29 октября: дожди, грозы и тепло до +23

В Крыму становится прохладнее с каждым днем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем дождь, гроза. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха до +23°.

В Керчи переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

Температура воды в Черном море +18… 21°.

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