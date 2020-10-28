На реализацию ФЦП Крым получит 300 миллиардов рублей

Депутат отметил, что с каждым годом объем выделяемых средств будет расти Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие три года финансирование государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» составит более трехсот миллиардов рублей, сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев.

Депутат отметил, что с каждым годом объем выделяемых средств будет расти. Уже в 2021 году на реализацию госпрограммы власти выделят 76,1 миллиарда рублей, в 2022 – 82,3 миллиарда, а в 2023 – 150,1 миллиарда рублей. Благодаря этому количество объектов капитального строительства увеличится вдвое – с сорока восьми до девяноста трех.

– А это школы, детские сады, дома культуры, спортивные и другие объекты, которых ждут люди и от которых во многом зависит качество их жизни, - подчеркнул Бахарев.

По мнению депутата Госдумы, именно это поспособствует достижению приоритетных целей госпрограммы, которая включает в себя развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, создание условий для условий устойчивого роста экономики и формированию туристической среды.

- Задача органов власти регионального и муниципального уровня – обеспечить своевременное и эффективное освоение этих средств, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен в соответствии с целевым назначением и дал результат, который смогут ощутить все крымчане, - заключил Бахарев.