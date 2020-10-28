Крымским медикам, работающим в «красной зоне», продлили выплаты

Ранее выплаты за нагрузку по коронавирусу продлевали несколько раз Фото: Архив "КП"

Выплаты медицинским и социальным работникам, которые помогали больным коронавирусом, продлят до середины ноября. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте крымского правительства.

Еще весной власти Крыма выпустили постановление о надбавках за COVID-нагрузку, которые должны были выплачиваться с 21 апреля по 15 октября 2020 года. Однако теперь стимулирующие выплаты продлены до 15 ноября.

Напомним, ранее выплаты за нагрузку по коронавирусу продлевали несколько раз.

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