Крым возглавил топ-10 направлений для развития природного туризма

В Крыму много маршрутов для походов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров весьма перспективен для отдыха на лоне природы.

- Большинство туристов назвало Крым самым перспективным направлением для развития природного туризма. На втором месте - Краснодарский край. «Бронзу» в рейтинге самых лучших для экологического отдыха получила республика Карелия, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса в соцсетях.

Топ-10 направлений для развития экотуризма (данные опроса пользователей соцсетей в процентах):

Крым, 29.82

Краснодарский край, 17.54

Карелия, 14.04

Алтайский край и республика Алтай, 14.04

Башкирия, 8.77

Иркутская область, 3.51

Ленинградская область, 3.51

Северный Кавказ, 3.51

Ставропольский край, 3.51

Самарская область, 1.75

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