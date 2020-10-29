Крымские ученые смогли добыть оливковое масло на итальянском оборудовании

Фото: пресс-служба КФУ

Ученые Крымского федерального университета смогли произвести оливковое масло на итальянском оборудовании

- Специалисты Крымского федерального университета впервые получили оливковое масло первого холодного отжима на собственном оборудовании из урожая, собранного на участке вуза в Форосе, - сообщили в пресс-службе вуза.

Итальянское оборудование, на котором отжимали масло, стоит больше 3,5 миллиона рублей. Университет покупал его за свой счет.

В комплект входит автоматизированная мойка, дробильное устройство, сместитель, где готовится оливковая паста, а также сепаратор, где масло отделяется от жмыха. После этого полученный продукт фильтруют, очищают от взвесей и подают на линию разлива.

- Мы запустили тестовую партию, эксперимент с новым оборудованием прошёл удачно. Ждём следующую партию, – рассказал проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

Сообщается также, что на таком оборудовании можно переработать до тонны маслин за один рабочий день – около 80 килограммов в час. Выход масла – 10-15%, но это зависит от сорта, качества и срока сбора плодов.

Полученное масло оценят ученые Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. Специалисты будут сравнивать его с тем маслом, которое продают в магазинах.

В пресс-службе КФУ добавили, что сейчас перед учеными стоит задача изучить субтропическую культуру и адаптировать заграничные сорта оливы к крымским условиям.