В Крыму стали чаще раскрывать тяжкие преступления

Фото: Архив "КП"

В Крыму за год на 5,1% выросло количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Такие данные приводит МВД по РК за девять месяцев текущего года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за аналогичный период прошлого года полицейские раскрыли 55,5% тяжких и особо тяжких преступлений, а в этом году - 60,6%.

При этом выросло и само количество преступлений. Если в прошлом году было зарегистрировано 3217 случаев, то в этом - 3 674.

В Севастополе же отметили снижение раскрываемости преступлений больше, чем на 10%.

По раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений Крым находится на втором месте среди регионов Южного федерального округа, а Севастополь - на шестом.

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