Коронавирус не отступает: за сутки в Крыму плюс 225 зараженных

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В Крыму за 28 октября зарегистрировали 225 случаев коронавируса. Из них 39 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 157 человек из общего числа заболевших обратились за медпомощью самостоятельно, 68 зафиксировали среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Также глава РК сообщил, что за сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 5587 человек. Выздоровели за весь период с начала пандемии 5 160 зараженных.

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