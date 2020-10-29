Около 200 призывников из Крыма будут служить в других регионах России

Фото: Минобороны РФ

Две сотни призывников из Крыма отправили на службу в других регионах России.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, новобранцев отправили самолетами военно-транспортной авиации для срочной службы в рамках осеннего призыва 2020 года.

- Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе, -говорится в сообщении.

В ЧФ отметили, что призывники будут проходить службу в воинских частях и подразделениях Южного военного округа. По прибытии новобранцев поселят в отдельную казарму на 14 дней. Обучение и питание у них будет организовано отдельно от других военнослужащих. Сообщается также, что у новичков проверили наличие инфекционных заболеваний, они прошли медкомиссию и получили военную форму одежды.

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