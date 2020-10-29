Минэкономразвития России досрочно выделил средства на водоснабжения Крыма и Севастополя. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для решения острой проблемы водоснабжения в Крыму Министерство экономического развития России на две недели раньше срока направило больше 870 миллионов рублей из федерального бюджета.

- Минэкономразвития России заключило с субъектами регионов Крыма и Севастополя соответствующие соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, - сообщили в пресс-службе ведомства.

К концу этого года жителям Крыма ежесуточно будут дополнительно подавать порядка 22,5 тысяч кубометров воды, а Севастополь получит не менее 18,5 тысяч кубометров воды.

Сейчас властям региона, отмечают в минэкономразвития РФ, необходимо оперативно заключить госконтракты на выполнение работ по снижению потерь в сетях водоснабжения, геологическое изучение и разведке водозаборов для увеличения использования поземных вод.

Напомним, поскольку вопрос водоснабжения Крыма стоит ребром, правительство России подготовило план мероприятий, реализация которых позволит подавать региону больше 300 кубометров воды в сутки.

На осуществление мероприятий по линии ФЦП республике выделят почти 48 миллиардов рублей. За 4 года в жизнь претворят 14 проектов.

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