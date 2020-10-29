Министр здравоохранения Крыма будет ночами помогать медикам в ковидном госпитале. Фото: официальный сайт Минздрава РК.

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал, как будет работать в симферопольской клинической больнице №7.

Помогать коллегам, работающим с COVID-положительными пациентами, министр будет в ночное время. Смена будет длиться 6-8 часов. На дежурство Остапенко планирует выходить несколько раз в неделю.

- Работать я буду ночью, потому что, как правило, я выхожу из кабинета после 12-ти. Буду работать в различных отделениях порядка двух-трех ночных смен в неделю, - рассказал министр здравоохранения Крыма, слова которого приводит Крым 24.

Он также добавил, что за свою работу денег получать не будет – все на добровольных началах. И помогать Остапенко собирается всем: от технического персонала до тех, кто напрямую контактирует с зараженными.

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