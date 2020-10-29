В Крыму в конце октября пойдут сильные дожди

Последние несколько дней октября в связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов Фото: Архив "КП"

Сегодня полуостров накроют сильные дожди, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Последние несколько дней октября в связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов в Крыму ожидается резкое похолодание и сильные дожди.

- 29, 30, 31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами очень сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с. 31 октября понижение минимальной температуры воздуха до 4-9°, максимальной до 9-14°, - отметили в пресс-службе.

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