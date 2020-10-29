В Раздольненском районе полностью сгорела машина.

В Раздольненском районе сгорела машина. Пострадавших нет.

В пожарную службу об инциденте сообщили 28 октября в 17.55. Горящий автомобиль стоял на обочине в поселке Новоселовское Раздольненского района. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада пожарников.

Машина марки ГАЗ 3110 загорелась во время движения. Огонь удалось ликвидировать за 15 минут, автомобиль сгорел полностью. Причины пока неизвестны, сообщает Крымское информационное агентство.

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